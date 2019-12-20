Тюменская компания причинила Абалаку ущерб на 2 млрд рублей

Ущерб от незаконной разработки песка на территории заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс» превышает 2 млрд рублей. Об этом, отвечая на вопрос журналиста «Нового дня», сообщила директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина.

«Ущерб, по нашим данным, составляет 2 млрд рублей. Сейчас мы заказали [дополнительное исследование], он может быть немного больше. По ущербу, который мы посчитали по нарушениям, которые были выявлены, работают органы прокуратуры и ФСБ», – сказала Злобина.

У недропользователя – АО «Промэкскавация», которое являлось крупным подрядчиком компании «СИБУР» – приостановлена лицензия на разработку участка недр. Отметим, что «СИБУР» официально заявил – АО «Промэкскавация» не являлось их подрядчиком в описываемый период.

Согласно данным проверки, проведенной летом 2019 года сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области, ФСБ, прокуратуры, управления лесного хозяйства и Росприроднадзора, на карьере в Санниковском поселении Тобольского района велась добыча песка с нарушениями закона. Этот карьер расположен в 500 метрах севернее деревни Комарова. Как рассказала Злобина, «Промэкскавация» разместила на территории особо охраняемой природной территории «Комплексный заказник регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс»» площадку для накопления добытого песка.

В начале октября 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ – «нарушение режима особо охраняемых территорий и природных объектов» против неустановленных должностных лиц АО «Промэкскавация». В ноябре 2019 года правоохранительные органы изъяли документы в администрации Тобольского района, глава которого Юрий Батт подписывал разрешение на разработку участка.

Тюмень, служба информации

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