Против бывшего тюменского мэра возбуждено уголовное дело. Он разрешил причинить природе ущерб на миллиарды рублей

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против экс-главы Тобольского района Юрия Батта. Об этом сообщил источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам.

Дело возбуждено Следственным комитетом по статье «превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ). В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области получить комментарий не удалось.

Как ранее сообщал «Новый день», в свою бытность главой Тобольского района Юрий Батт оказался замешан в деле о причинении природе Абалакской особо охраняемой территории ущерба на сумму 1,4 млрд рублей. Летом 2019 года сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области, ФСБ, прокуратуры, управления лесного хозяйства и Росприроднадзора, была проведена проверка. Было установлено, что на карьере в Санниковском поселении Тобольского района велась добыча песка с нарушениями закона. Карьер разрабатывало АО «Промэкскавация», компания незаконно разместила на особо охраняемой природной территории «Абалакский природно-исторический комплекс»» площадку для накопления добытого песка. По оценке департамента недропользования и экологии Тюменской области, ущерб превысил 2 млрд рублей.

Было возбуждено уголовное против неустановленных должностных лиц АО «Промэкскавация». В ноябре 2019 года правоохранительные органы изъяли документы в администрации Тобольского района, глава которого Юрий Батт подписывал разрешение на разработку участка. 14 января Юрий Батт добровольно сложил полномочия и ушел в отставку.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.01.20

Тюменская прокуратура закрыла сайты, торговавшие водительскими правами. / Чтобы съездить на родину, турок заплатил 12 млн тюменским судебным приставам. / Тюменские компании предупредили о сокращении тысяч сотрудников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»