В Тюменской области отправлен в отставку мэр, замешанный в деле о причинении ущерба на миллиарды рублей при добыче песка

Глава Тобольского района Юрий Батт, замешанный в уголовном деле о нарушениях на сумму в полтора млрд рублей при добыче песка, ушел в отставку по собственному желанию. Во вторник, 14 января, дума Тобольского района приняла отставку Батта на внеочередном заседании.

В повестке дня заседания думы было два вопроса: об отставке главы района и «разное». На заседании присутствовало 28 депутатов, также были приглашены главы всех поселений района, а вот представителей руководства Тюменской области среди присутствующих заметить не удалось. Думцы приняли отставку Юрия Батта, решение вступает в силу с 14 января. Исполняющим обязанности главы района назначен заместитель Юрия Батта, Марат Бакиев.

Отставка Юрия Батта может быть связана с уголовным делом, возбужденным осенью 2019 года против должностных лиц компании «Промэкскавация», добывающей песок на территории района. Летом 2019 года совместная проверка департамента недропользования и экологии Тюменской области, ФСБ, прокуратуры и ряда других государственных органов нашла на одном из песчаных карьеров «Промэкскавации» нарушения, причинившие государству ущерб более, чем в 2 млрд рублей. В материалах дела фигурировала сумму более, чем в 1,4 млрд рублей. Разрешение на разработку карьера выдавал Юрий Батт. Впоследствии ФСБ изъяла документы в администрации Тобольского района.

Отметим, что бывшая совладелица «промэкскавации», тобольская предпринимательница Лариса Шакурова неоднократно жаловалась на действия АО «Промэкскавация» и главы района Юрия Батта в прокуратуру, премьер-министру Дмитрию Медведеву и президенту Владимиру Путину. В ноябре 2019 года Шакурова попросила Медведева, как руководителя партии «Единая Россия», исключить руководителя отделения партии в Тобольском районе Юрия Батта за дискредитацию «ЕР». Из центрального аппарата единороссов ответили, что жалоба принята к сведению, но партия не имеет права вмешиваться в деятельность государственных органов, расследующих уголовное дело.

Тобольск, служба информации

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