В Тюменской области уходит в отставку мэр, замешанный в деле о незаконной добыче песка на миллиарды рублей

Глава Тобольского района Юрий Батт покидает свой пост. Дума Тобольского района рассмотрит вопрос об отставке Батта во вторник, 14 января, сообщил собственный источник «Нового дня».

Дозвониться до Юрия Батта не удалось. Председатель думы Тобольского района Виктор Кадочников заявил, что вопрос о сложении Юрием Баттом своих полномочий «вероятнее всего» будет рассмотрен на заседании думы во вторник. Однако, Кадочников отметил, что пока не видел никаких документов по данному вопросу.

Отметим, что осенью 2019 года Юрий Батт оказался замешан в скандале с выделением участка земли для разработки песка в Тобольском районе. Проверка, проведенная департаментом недропользования и экологии Тюменской области выявила, что пользователь участка, компания «Промэкскавация», причинила государству ущерб в размере более 2 млрд рублей. Разрешение на разработку участка выдавал Батт. Впоследствии правоохранительные органы произвели выемку документов в администрации района в связи с данным фактом. Было возбуждено уголовное дело против должностных лиц компании «Промэкскавация», в котором фигурировала другая сумма ущерба – 1,4 млрд рублей.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 12.01.20

Президент Путин сделал «генералом» первого зампрокурора Тюменской области. / Тюменские спасатели полтора километра преследовали в лесу пса, сбежавшего с места ДТП. / Имущества Антипинского НПЗ не хватает, чтобы расплатиться с кредиторами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»