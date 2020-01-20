СК официально подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-главы Тобольского района

Следственный комитет РФ официально подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий бывшим главой Тобольского района Юрием Баттом (ч.2 ст. 286 УК РФ). Информация размещена на сайте СК РФ.

По версии следствия, весной 2018 года чиновник подписал два распоряжения, которыми разрешил коммерческой организации складировать добытый песок на особо охраняемой природной территории комплексного заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс». Компания нарушила технологии добычи и складирования песка, кроме того, по охраняемой территории передвигалась техника, что запрещено законом. Был уничтожен плодородный слой почвы на территории более 9 гектар, ущерб составил около 2,3 млрд рублей.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства дела, расследование продолжается.

Должность главы Тобольского района в 2018 году занимал Юрий Батт. Как писал «Новый день», летом 2019 года сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области, ФСБ, прокуратуры, управления лесного хозяйства и Росприроднадзора, была проведена проверка. Было установлено, что на карьере в Санниковском поселении Тобольского района велась добыча песка с нарушениями закона. Карьер разрабатывало АО «Промэкскавация».

Было возбуждено уголовное против неустановленных должностных лиц АО «Промэкскавация». В ноябре 2019 года правоохранительные органы изъяли документы в администрации Тобольского района, глава которого Юрий Батт подписывал разрешение на разработку участка. 14 января Юрий Батт добровольно сложил полномочия и ушел в отставку. В пятницу, 17 января региональное отделение «Единой России» приостановило членство экс-руководителя в партии. Ранее Батт возглавлял районную ячейку «ЕР».

Тобольск, служба информации

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