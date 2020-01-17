Тюменские единороссы жестко отреагировали на уголовное дело в отношении своего функционера

Тюменские единороссы приостановили членство в партии экс-главы Тобольского района Юрия Батта, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом «Новому Дню» сообщил секретарь ТРО «Единой России», первый вице-спикер областной думы Андрей Артюхов.

Как сообщил Артюхов, президиум регионального отделения «ЕР» решил: «Приостановить членство в партии Юрия Батта и приостановить исполнение им обязанностей секретаря тобольского районного отделения партии. Временно обязанности секретаря местного отделения партии возложить на заместителя главы Тобольского района Зырянова Анатолия Федоровича». Зырянов является членом регионального политсовета «Единой России», тесно связан с партией, является порядочным человеком и полностью соответствует требованиям. предъявляемым к секретарю районного отделения «ЕР», пояснил Артюхов. Вопрос об исключении и з партии Юрия Батта будет решаться только в случае, если он будет признан виновным решением суда.

Как писал «Новый День», в пятницу, 17 января в отношении бывшего главы Тобольского района Юрия Батта было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Во время руководства районом Юрий Батт оказался замешан в деле о причинении природе Абалакской особо охраняемой территории ущерба на сумму 1,4 млрд рублей. Он выдал разрешение на разработку песка, в результате чего, по оценке департамента недропользования и экологии Тюменской области, был причинен ущерб более, чем в 2 млрд рублей. 14 января Юрий Батт добровольно сложил полномочия и ушел в отставку.

Тюмень, служба информации

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