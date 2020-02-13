Расходы на депутатов тюменской облдумы выросли до 15 млн рублей на каждого

Тюменская областная дума в четверг, 13 февраля приняла поправки в бюджет региона на 2020 – 2022 годы. Расходы на областную думу в наступившем году увеличены на 120 млн рублей.

Увеличение расходов удивило либерал-демократа Михаила Селюкова. Он поинтересовался причиной, почему на облдуму в 2020 году будет потрачено около 700 млн рублей. Депутат отметил, что думе стоит оптимизировать затраты, которые, с учетом поправок в бюджет, составили около 15 млн рублей на одного народного избранника (на самом деле, чуть менее 14,6 млн – ред.).

По словам и.о. директора департамента финансов Тюменской области Михаила Таранова, причина корректировки расходов – изменение структуры думы. «Произошли изменения в структуре законодательного органа власти. Присоединено Управление делами к вам, и, соответственно, уже общая смета. Раньше это было два отдельных юридических лица», – объяснил Таранов. В итоге, депутаты большинством голосов одобрили поправки в бюджет региона.

Отметим, что всего, согласно поправкам в бюджет Тюменской области, расходы бюджета в 2020 году составят 230,4 млрд рублей, доходы – 162,8 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета остается рекордным для региона и составляет 67,6 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

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