Тюменский энергетик поплатился за волокиту

Тюменских энергетиков оштрафовали за волокиту. Они почти два месяца рассматривали обращение потребителя о несогласии с начисленной суммой долга за электроэнергию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На волокиту в представительстве АО «Энергосбытовая компания «Восток»» в городе Тюмени в прокуратуру Центрального АО Тюмени пожаловалась жительница города. Она 31 октября 2019 года направила в организацию письменное обращение о несогласии с начисленной суммой долга за электроэнергию. Компания рассмотрела обращение только 25 декабря, хотя должна была по закону уложиться в 30 дней. Таким образом, срок рассмотрения обращения был нарушен на 25 дней.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан заместитель директора по сбыту представительства АО ЭК «Восток» в г. Тюмени было привлечена к административной ответственности и оштрафована на 5 тыс рублей.

АО ЭК «Восток» является предприятием уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова (через «Корпорацию СТС» и ряд других компаний).

Тюмень, Николай Бастриков

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