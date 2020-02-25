В руководстве полиции новая отставка

Начальник ишимской полиции полковник Виталий Бузунов уходит со своей должности. Об этом сообщил в соцсети «Вконтакте» ишимский блогер Владимир Воронин.

«Начальник полиции полковник Бузунов Виталий Михайлович написал рапорт на отпуск с последующим увольнением. Ждем-с омича», – написал Воронин на странице «вИшиме.орг» соцсети «Вконтакте». На официальном сайте УМВД РФ по Тюменской области Виталий Бузунов продолжает значиться начальником Межмуниципального отдела МВД России «Ишимский». Дозвониться до полковника Бузунова не удалось. В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области пообещали прокомментировать информацию об увольнении Бузунова позже.

Ранее «Новый день» сообщал, что рапорт на увольнение с переводом в Екатеринбург написал начальник УЭБ и ПК УМВД РФ по Тюменской области полковник Игорь Алексеев. По мнению источника агентства, увольнение связано с приходом нового начальника УМВД региона Леонида Коломийца, ранее служившего в Омской области.

Ишим, Николай Бастриков

Ишим. Другие новости 21.02.20

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