Из тюменской полиции уходит главный борец с коррупцией

Начальник УЭБ и ПК УМВД РФ по Тюменской области полковник Игорь Алексеев подал в отставку. По данным источника «Нового дня», близкого к правоохранительным органам, Алексеев намерен продолжить службу в Свердловской области.

Собеседник агентства добавил, что это стандартная практика, когда при смене начальника регионального УМВД меняется и руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК). Вероятнее всего, действующий начальник УМВД региона Леонид Коломиец назначит на место Алексеева кого-то из своих бывших подчиненных из Омской области.

Подтвердить или опровергнуть информацию об отставке Алексеева не удалось. В пресс-службе УМВД региона пообещали прокомментировать данную информацию позднее.

Напомним, что заместитель Игоря Алексеева, Дмитрий Габов в 2019 году стал фигурантом дела о вымогательстве в особо крупном размере. Габов провел несколько месяцев в СИЗО, но дело против него, фактически, развалилось и в декабре 2019 года с полицейского были сняты обвинения в вымогательстве. Габова отпустили из-под стражи, его подозревают только в получении взятки в виде сотового телефона.

Тюмень, Николай Бастриков

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