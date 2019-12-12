Дело высокопоставленного тюменского полицейского, обвиненного в вымогательстве, развалилось в суде

Калининский районный суд снял обвинения в вымогательстве более 80 млн рублей с замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова. За высокопоставленным полицейским признано право на реабилитацию, сообщил адвокат обвиняемого Максим Еремеев.

«Уголовное преследование по ч.3 ст.163 (вымогательство в особо крупном размере) прекращено», – сообщил Еремеев. Предприниматели Азад Мамедханов и Анатолий Лаврентьев, у которых, как считало следствие, Габов, директор филиала по Тюменской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерий Калалб и предприниматель Олег Гузенко вымогали более 80 млн рублей, больше не являются потерпевшими по уголовному делу.

Теперь против Дмитрия Габова осталось обвинение в получении взятки (сотового телефона) от предпринимателя Олега Гузенко. Взятка, по версии следствия, была получена «за предоставление информации о ходе процессуальной проверки». Посредником в даче взятки, якобы, выступал директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерий Калалб.

В четверг, 12 декабря, суд освободил Габова из-под стражи. В качестве меры пресечения для Дмитрия Габова избран запрет определенных действий. Полицейский не имеет права общаться с другими участниками уголовного дела и не может исполнять свои обязанности в органах МВД. Суд не стал ограничивать Габову свободу передвижения. Следствие, в свою очередь, просило суд продлить полицейскому срок содержания под стражей. Мера пресечения избрана до 20 марта 2020 года.

В четверг, 12 декабря, суд освободил из-под стражи также Валерия Калалба и Олега Гузенко. С них также снято обвинение в вымогательстве.

Замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова, предпринимателя Олега Гузенко и директора филиала по Тюменской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба задержали 22 марта сотрудники ФСБ. Они проходили обвиняемыми по делу о вымогательстве 80 млн рублей у партнеров Гузенко, бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова.

В ходе следствия адвокаты обвиняемых заявляли, что сотрудники ФСБ требовали дать показания против начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. Сейчас Алтынов находится под домашним арестом, ему вменяют получение трех взяток от Олега Гузенко. Одной из взяток также является мобильный телефон.

Тюмень, служба информации

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