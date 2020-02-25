В главную газету правительства Тюменской области назначен гендиректор

Назначен новый генеральный директор главной газеты правительства Тюменской области – «Тюменская область сегодня». Им стал бывший директор информационной политики холдинга «Мегаполис» Сергей Шестаков, сообщается на официальной странице «Тюменской области сегодня» в соцсети «Вконтакте».

Шестаков ранее был руководителем проектов в холдинге «Мегаполис», который в Тюмени издает газеты «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты». Место генерального директора АНО «Тюменская область сегодня» освободилось после перехода Александра Скорбенко на должность советника генерального директора холдинга «Сибинформбюро» Павла Девайкина.

Тюмень, Николай Бастриков

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