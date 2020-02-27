Пресс-служба губернатора Тюменской области, получила «двойку». В Югре ситуация еще хуже

Пресс-службы губернаторов Тюменской области и ХМАО – Югры получили плохую и очень плохую оценку по итогам работы в 2019 – начале 2020 года. Из регионов тюменской «матрешки» хорошую оценку получила только работа пресс-службы губернатора Ямала.

Рейтинг пресс-служб глав регионов России составило издание zampolit.com. Пресс-служба губернатора Тюменской области Александра Моора получила, по версии издания, оценку «двоечник». «Эте, кто существует, периодически с нами общается, но комментировать что-либо категорически отказывается, реакция на информатаки ниже среднего», – отмечают авторы рейтинга. – Безвременная кончина Андрея Осипова стала странной причиной молчания пресс-службы Александра Моора».

Еще ниже авторы рейтинга оценили работу пресс-службы губернатора Югры Натальи Комаровой. Пресс-службу отнесли к «мертвым душам». «Номинально пресс-служба есть, по крайней мере, судя по правительственным сайтам, но мы ее не слышали и ответов не получали», – объясняют оценку журналисты.

Положительную оценку заслужила пресс-служба губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, ее записали в «хорошисты». «Процент ответов на запросы составляет 60% и выше, но не хватает либо частоты до 100%, либо блеска и человечности. Реакция на информатаки – средняя, либо за счет долгого принятия решения, либо за счет не очень «уверенных» доводов, – говорится в рейтинге. – После ухода Ильи Дерюшева возникла некая странная пауза в освещении деятельности Дмитрия Артюхова, но позже все почти наладилось, руководителю пресс-службы губернатора и правительства ЯНАО Олесе Нестеренко осталось лишь отвечать на все запросы журналистов или делегировать кому-то эти полномочия».

Отметим, что в рейтинге пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина также попала в список «мертвых душ», а официальные представители мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова – в «двоечники».

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