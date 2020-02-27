В Тюмени пьяный автомеханик угнал машину клиента

В Тюмени сотрудник станции ТО уехал покататься на машине клиента. За непреодолимое желание прокатиться на дорогом авто угонщику грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, угон оставленного для ремонта автомобиля «Ниссан Тиана» совершил сотрудник одной из тюменских станций техобслуживания. Он был на работе в состоянии алкогольного опьянения и, воспользовавшись оставленными клиентом ключами, уехал на автомобиле.

Когда клиент вернулся за машиной, то не обнаружил иномарку и вечером в среду, 26 февраля, обратился в полицию. Ориентировка на автомобиль была передана всем комплексным силам полиции. Двигающуюся по одной из улиц машину, которой управлял 29-летний угонщик, обнаружил наряд ДПС. Автомобиль остановили, угонщика задержали. В Машине гаишники обнаружили пустую бутылку из-под слабоалкогольного напитка, который пил угонщик, пока ехал за рулем. Он объяснил сотрудникам полиции, что просто хотел покататься на дорогостоящей машине.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (ст.166 УК РФ). Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы, кроме того, его привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, накануне Калининский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы сотрудника одного из автосалонов Тюмени, угнавшего машину клиента в состоянии наркотического опьянения. Угонщик заснул за рулем и попал в аварию, разбудить его смогли только гаишники.

Тюмень, Николай Бастриков

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