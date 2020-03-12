Грабителя банка «Открытие» отправили в колонию строгого режима

В Тюмени вынесен приговор мужчине, ограбившему в сентябре 2019 года офис банка «Открытие». За разбой преступник в четверг, 12 марта был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ограбление произошло 17 сентября 2019 года. 31-летний преступник в маске с предметом, похожим на боевой пистолет, ворвался в офис банка «Открытие» на улице Щербакова в Тюмени. Нападавший схватил за шею одну из сотрудниц банка, приставил ей к голове «пистолет» и, угрожая расправой, потребовал деньги. Кассир банка испугалась за жизнь коллеги и отдала разбойнику коробку с 1,2 млн рублей. Злоумышленник забрал деньги и сбежал.

Как писал «Новый день», преступника задержали 20 сентября и заключили под стражу. Преступником оказался родственник мужчины, устроившего стрельбу в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени, Татос Колозян. За разбой в особо крупном размере суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал 1 млн 60 тыс рублей в счет возмещения причиненного вреда.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 12.03.20

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