Пропавшего ученика элитной тюменской гимназии нашли

Шестиклассник Иван Круковский, который ушел из дома вечером в четверг, 12 марта, и не вернулся, найден. Он жив и здоров, противоправных действий против него совершено не было, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Учащийся элитной тюменской гимназии №21, 12-летний Иван Круковский, которого разыскивали с прошлого вечера, успешно найден. К семье мальчика выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

По данным источника, близкого к правоохранительным органам, мальчика обнаружили в одном из дворов, когда он возвращался домой. Ранее в социальных сетях пользователи писали, что ребенок вышел из дома без мобильного телефона.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 13.03.20

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