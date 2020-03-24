В Тюмени будут судить бандитов, охотившихся за возвращавшимися с Севера вахтовиками

В Тюмени будут судить троих разбойников, 30 лет назад жестоко убивших вахтовика из Свердловска. Расследование уголовного дела завершено, рассказали в пресс-службу Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, осенью 1990 года двое обвиняемых заманили в подвал строящегося дома у железнодорожного вокзала в Тюмени 38-летнего вахтовика. Мужчина работал сварщиком в Нижневартовске и ехал к невесте в Свердловск (Екатеринбург). Обвиняемые воспользовались тем, что мужчина был пьян и позвали его выпить в подвал строящегося по соседству с вокзалом дома, чтобы забрать у него деньги.

В подвале двое преступников напали на вахтовика и избили его деревянным брусом и металлической трубой. Мужчина упал, и один из нападавших ударил его несколько раз ножом в сердце. Обобрав свою жертву, преступники скрылись. Потерпевший умер на месте от острой кровопотери.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но раскрыть его по горячим следам не удалось. Уголовное дело было приостановлено, но работа правоохранительных органов по нему продолжалась.

Установить нападавших удалось спустя 29 лет. Один из них, 56-летний мужчина, отбывал наказание в местах лишение свободы за кражу, двое других 57 лет нигде не работали и ранее были судимы.

Сейчас преступников будут судить за разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжких телесных повреждений, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, с особой жестокостью, с целью облегчить совершение другого преступления.

Как писал «Новый день», преступники «охотились» за вахтовиками с северной зарплатой. Один из членов преступной группы торговал на вокзале видеокассетами. На его торговой точке преступники и находились, выбирая себе жертву. Когда цель была найдена, вахтовика заманивали в безлюдное место и отнимали деньги. Предлоги были разные, преступники не только предлагали жертвам выпить, но и использовали в своих целях женщин легкого поведения. В разное время в состав группы входило до семи человек. До раскрытия убийства дожили лишь трое преступников.

Тюмень, Николай Бастриков

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