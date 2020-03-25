В руководстве тюменской полиции новое назначение

Назначен новый начальник ишимской полиции. Им стал подполковник полиции Роман Валерьев, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

На новую должность Валерьев был назначен приказом начальника УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца в понедельник, 23 марта. В среду, 25 марта, новый начальник межмуниципального отдела МВД России «Ишимский» Роман Валерьев был представлен личному составу местной полиции и руководству города Ишима. Во встрече участвовали глава Ишима Федор Шишкин, глава Ишимского района Сергей Ломовцев, ишимский межрайонный прокурор Сергей Антушев и председатель общественного совета при МО МВД России «Ишимский» Данил Султанов.

Представлявший нового начальника врио заместителя начальника – начальника полиции УМВД России по Тюменской области Булат Хайруллин назвал Романа Валерьева грамотным руководителем, который обладает высокой квалификацией и богатым практическим опытом. Сам Валерьев в ответном слове поблагодарил за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия для решения поставленных задач.

Роман Валерьев родился 3 февраля 1976 года в городе Канске Красноярского края. Выпускник Академии управления МВД России, по специальности «Юриспруденция». В полиции работает с 1998 года, начинал с должности участкового инспектора милиции УВД города Канска. С 2009 года служил в ГУВД по Красноярскому краю. В период с декабря 2012 года по май 2013 проходил службу в Чечне.

В 2016 году стал заместителем начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Заводоуковский». В октябре 2019 года Валерьев был назначен заместителем начальника того же отдела.

Должность начальника ишимской полиции освободилась в феврале 2020 года прежнего руководителя Виталия Бузунова. Кадровые перестановки в руководстве УМВД по Тюменской области связывают с приходом нового начальника, генерала Леонида Коломийца, ранее возглавлявшего УМВД по Омской области.

Ишим, Николай Бастриков

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