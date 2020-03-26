Экс-начальник тюменских чекистов возглавил ФСБ Чечни

Экс-начальник РУ ФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев возглавил чекистов Чечни. Об этом сообщил в соцсетях президент Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Во вторник первый заместитель руководителя 2 службы ФСБ России, генерал-полковник Александр Гончаров представил мне Игоря Кочнева. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности, – написал Рамзан Кадыров. – Уверен, новый начальник УФСБ по ЧР Игорь Кочнев сумеет выстроить работу на должном уровне».

Предыдущий начальник УФСБ по Чеченской республике Игорь Хвостиков перешел на работу руководителем УФСБ Республики Татарстан.

Новый руководитель РУ ФСБ по Тюменской области Игорь Николаев был представлен коллективу регионального управления 20 марта.

Грозный, Михаил Чернов, Новый День

Грозный. Другие новости 26.03.20

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