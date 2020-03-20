В тюменском ФСБ представлен новый начальник

Новым начальником РУ ФСБ по Тюменской области назначен Игорь Николаев. В пятницу, 20 марта он был представлен личному составу управления, сообщили два источника «Нового дня», близкие к правоохранительным органам.

Подтвердить данную информацию в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области не удалось. Информацию о назначении Николаева подтвердил председатель общественного совета при УМВД по Тюменской области, экс-заместитель начальника РУ ФСБ по Тюменской области Александр Петрушин.

Ранее Игорь Валерьевич Николаев работал начальником управления ФСБ по республике Бурятия, куда был назначен в январе 2017 года. Полковник Игорь Николаев до Бурятии был замначальника УФСБ по Владимирской области, до этого работал замначальника отдела управления «М» ФСБ РФ.

Предыдущий начальник РУ ФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев, по неподтвержденным данным, может быть назначен руководителем управления по Чеченской республике. Он возглавлял тюменское управление в середины 201ё7 года. При Кочневе чекисты отметились рядом громких уголовных дел, в том числе против экс-главы управы ЦАО Тюмени Сергея Польянова, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями и дело о хищениях в медицинском центре «Медицинский город», расследование которого еще продолжается. Самым громким было уголовное дело о получении взяток теперь уже экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым. Генерал добровольно ушел в отставку, а в конце ноября 2019 года был задержан по подозрению в получении 3 взяток и отправлен под домашний арест, под которым находится до сих пор.

Тюмень, Николай Бастриков

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