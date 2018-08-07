«Я поплыл, как кисель, и оговорил себя» – тюменский экс-чиновник, обвиненный во взятке, рассказал о допросе в ФСБ

Экс-глава управы Центрального округа Тюмени Сергей Польянов, обвиненный в получении взятки, превышении должностных полномочий и давлении на бизнес, прокомментировал свое уголовное дело. Он заявил «Новому Дню», что не делал ничего противозаконного и выполнял указания вышестоящего начальства – замглавы администрации Тюмени Максима Афанасьева.

Дело Сергея Польянова было передано в суд 3 августа. По версии следствия, осенью 2016 года он помог коммерческой фирме ООО «Велес» из Ноябрьска выиграть аукцион на установку на домах улиц Тюмени 110 адресных указателей («коробов» – прим. ред.). Весной того же года Польянов, якобы за взятку в 190 тыс. рублей, обеспечил знакомой предпринимательнице победу в трех конкурсах на ремонт дворовых территорий.

По данным источника «Нового Дня», в ходе следствия Польянов настаивал, что выполнял указания руководства города. Он требовал очной ставки с Максимом Афанасьевым, но не получил ее. В блиц-интервью Сергей Польянов рассказал, почему считает претензии правоохранительных органов необоснованными.

– Вы настаиваете на своей невиновности. Почему?

– Моей вины здесь нет, я выполнял указание вышестоящего руководителя. Это касается световых указателей, по которым мне вменяют ч. 1 ст. 285 УК РФ. Они шли от Афанасьева. На его имя пришло коммерческое предложение, от него есть письменное указание проработать вопрос. Если человек хочет что-то получить, он будет это продвигать. Мне вменяют, что я завысил стоимость контракта в своих интересах. А какой у меня интерес? У него (Максима Афанасьева – прим. ред.), может, и был какой-то интерес. Я на стоимость не влиял, торговал не я, техническое задание готовил не я. Я техзадание даже не проверял – это было не в моих полномочиях. Его проверяла служба заказчика. Я руководителя фирмы, представившей эти короба, даже не знал, пока Афанасьев не порекомендовал мне к ней обратиться в январе 2016 года. Это был подготовительный этап, она должна была установить эти короба для презентации руководству.

– Вы настаивали на очной ставке с Максимом Афанасьевым, почему она не была проведена?

– Первоначально в предварительном следствии мы заявляли ходатайство о допросе Афанасьева и еще некоторых людей. Нам было отказано. Следователь обосновал это тем, что не видит необходимости допрашивать заместителя главы администрации города. Якобы по нему дело выделено в отдельное производство.

– То есть в отношении Афанасьева также может быть уголовное дело?

– Ну, это со слов следователя. Сказать можно все, что угодно. Будет оно возбуждено или не будет – не знаю. После того, как я побывал на приеме у генерала Лазутова, заместителя председателя СКР Александра Бастрыкина, и изложил суть своей жалобы, следователь допросил Афанасьева. Но в очной ставке нам отказал.

– Вас обвиняют также в том, что вы за взятку обеспечили знакомой предпринимательнице победу в трех конкурсах на благоустройство дворов. Отрицаете вину?

– Да. Там сотрудники ФСБ оказывали психологическое давление. Они меня вызвали к себе. Допрос проходил в ночное время. И я, как кисель, поплыл. Я оговорил не только себя, но и сотрудников Управы.

Сергей Польянов признался «Новому Дню», что именно из-за уголовного преследования уволился с должности главы управы ЦАО в июле 2017 года. По данным «Нового Дня», компания «Велес», фигурирующая в деле, была подрядчиком ноябрьского ООО «Новые технологии», которое задолго до аукциона, в январе 2016 года, за счет собственных средств установило в исторической части Тюмени световые указатели. Сам Польянов активно пиарил этот проект в СМИ. Гендиректор «Новых Технологий» Ирина Бауэр обещала, что если «пилот» понравится жителям, то аншлаги с подсветкой появятся на всех зданиях города. Узнать, какой статус получили бизнесмены в уголовном деле, оперативно не удалось – в «Новых Технологиях» сказали, что Ирина Бауэр находится в продолжительном отпуске.

По версии следствия, в 2016 году чиновник не только помог ноябрьской фирме «Велес» выиграть аукцион на установку «коробов», но и завысил максимальную цену контракта.

«Начальная цена составила более 4,3 млн рублей, – сообщили в прокуратуре Тюменской области. – Заключить контракт по этой цене не удалось. В ходе аукциона другие участники стали снижать цены, главе управы пришлось позвонить представителю лоббируемой компании и попросить ее сделать то же самое. В итоге она и была признана победителем с ценой более 1,4 млн рублей».

По словам Польянова, изначально на адресные указатели планировалось потратить вообще 28 млн рублей, такая сумма фигурировала в коммерческом предложении, пришедшем на имя Афанасьева. Поставщики предлагали заплатить 42 тысячи рублей за короб, но эта сумма не прошла согласование в мэрии и на аукцион разрешили выделить лишь 5 миллионов.

Тюмень. Другие новости 07.08.18

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