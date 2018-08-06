Бывшего тюменского чиновника обвинили во взяточничестве и давлении на бизнес

Бывшего руководителя управы Центрального округа Тюмени Сергея Польянова будут судить за взятку. Экс-чиновника также обвиняют в воспрепятствование предпринимательской деятельности и злоупотребление полномочиями.

Обвинение уже утверждено прокуратурой. По версии следствия, весной 2016 года чиновник обеспечил своей знакомой предпринимательнице победу в трех открытых конкурсах на проведения работ по благоустройству дворовых территорий в Центральном округе Тюмени.

«Для этого он принудил директора другого предприятия, имевшего большие производственные мощности, трудовые и финансовые ресурсы, отозвать заявки на участие в этих конкурсах, – рассказали в прокуратуре. – Оставшиеся участники уступали по производственным мощностям лоббируемой чиновником фирме, поэтому именно с ней в июне 2016 года управляющие компании и Служба заказчика Центрального административного округа заключили трехсторонние договоры подряда на общую сумму около 70 млн. рублей».

За победу в конкурсах женщина в несколько приемов передала руководителю управы взятку в общей сумме 190 тыс. рублей, – сообщают в надзорном ведомстве. Сумма слишком незначительная, возможно, это лишь та часть взятки, которую следствию удалось доказать.

Кроме того, в 2016 году чиновник оказал содействие еще одной фирме в выигрыше электронного аукциона на поставку и установку на домах гостевых улиц Центрального округа 110 адресных указателей.

Сергей Польянов руководил управой два года и уволился по собственному желанию в июле 2017 года.

Тюмень, служба информации

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