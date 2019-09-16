В Тюмени вынесли приговор бывшему главе управы Центрального округа

В Тюмени 16 сентября Центральный районный суд вынес приговор экс-главе управы Центрального округа Сергею Польянову, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

С учетом того, что по некоторым пунктам обвинения уже вышли сроки давности, суд назначил Польянову наказание в виде запрета на 4 года занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, – сообщает прокуратура Тюменской области.

По эпизоду с компанией «Велес» Сергею Польянову назначили штраф в 300 тысяч рублей и запретили на 2 года 6 месяцев занимать определенные должности. Но за истечением сроков давности он не будет платить деньги в казну и ограничения также не будет.

По версии обвинения, бывший руководитель компании «Трасса» передавала Сергею Польянову деньги за то, что он помогал ей выигрывать аукционы. Чиновник якобы заставил конкурентов – компанию «Перестройка» – сняться с конкурса. Еще один эпизод связан с закупкой адресных указателей, сумма контракта по которой изначально была завышена, а исполнитель начал работать с управой до оглашения победителя аукциона.

Также изначально Польянова обвиняли во взяточничестве, потом эти обвинения были сняты.

Сергей Польянов вину не признал. В ходе рассмотрения он указал, что денег от компании «Трасса» он не получал и не требовал и не способствовал их победам на торгах. Он говорил, что просил у трассы 30 тысяч рублей на празднование Дня пожилого человека, 8 тысяч рублей ушли на проведение соревнований на улице Газовиков после благоустройства двора, еще 50 тысяч рублей ушли на новогодний корпоратив, зачитала судья.

Стоит отметить, что свидетелем по делу проходит глава Тобольска Максим Афанасьев, который раньше работал заместителем главы администрации Тюмени. Его вызывали в суд для дачи показаний, но он не явился. Ранее в интервью «Новому Дню» Польянов заявлял, что не делал ничего противозаконного и лишь выполнял указания вышестоящего начальства – замглавы администрации Тюмени Максима Афанасьева.

Тюмень, служба информации

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