Бывшему начальнику тюменской полиции Алтынову разрешили выходить из дома

Суд продлил срок содержания под домашним арестом бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, которого подозревают в получении взяток. Сам Алтынов «держится хорошо», сообщил адвокат генерала Сергей Козлов.

По словам Козлова, суд по продлению меры пресечения генералу Юрию Алтынову состоялся в пятницу, 13 марта. Срок содержания под домашним арестом для Алтынова продлен на три месяца, до 21 июня. Сторона защиты не намерена обжаловать избранную меру пресечения с учетом того, что ограничения для Алтынова были смягчены, ему разрешили ежедневные двухчасовые прогулки.

По словам адвоката, новых эпизодов или обвинений в деле экс-начальника УМВД региона за минувшие месяцы не появилось. Юрий Алтынов чувствует себя хорошо. «Он оптимист по натуре, держится хорошо, человек с характером. Надеемся на лучшее», – отметил Сергей Козлов.

Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест генерала Юрия Алтынова 22 ноября, 12 декабря мера пресечения была продлена на три месяца. Основанием для ареста стало обвинению в получении трех взяток на сумму 429 тыс рублей от бизнесмена Олега Гузенко. Юрий Алтынов был задержан 21 ноября. Он не признал вину, а дорогие часы, мобильный телефон и сумку, которые следствие считает взятками, назвал подарками от друга.

Гузенко проходил обвиняемым по делу о вымогательстве 85 млн рублей. Одновременно с возбуждением уголовного дела против Юрия Алтынова были возбуждены дела о даче взятки и пособничестве в даче взятки против Олега Гузенко и близкого друга Юрия Алтынова, директора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба, соучастника Гузенко в деле о вымогательстве.

Тюмень, Михаил Калянов

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