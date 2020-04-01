В Тюменской области браконьеры выследили и убили беременную лосиху

В Уватском районе двое браконьеров убили беременную самку лося из незарегистрированного ружья. Браконьеров задержала полиция, им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

О незаконной охоте в Уватском районе в полицию сообщил инспектор охотхозяйства. Прибывшая на место оперативно-следственная группа обнаружила шкуру и внутренности лосихи. Животное было убито вблизи деревни Тугалово Уватского района, вблизи озера Чандыш.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей села Демьянское. Задержанные рассказали, что обнаружили след лося в лесном массиве, выследили на снегоходе животное и застрелили его из незарегистрированного гладкоствольного ружья. После этого браконьеры разделали тушу и увезли добычу домой к одному из них.

Действиями злоумышленников экологически ценному виду охотничьей фауны Уватского района был причинен ущерб в 80 тыс рублей. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Подозреваемым может грозить до 5 лет лишения свободы. Кроме того, им грозит административная ответственность за «нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему», максимальное наказание по этой статье – штраф до 5 тыс рублей или арест на 15 суток с конфискацией оружия и патронов.

Как писал «Новый День», в феврале 2019 года в Уксянском охотничьем хозяйстве в Курганской области вип-охотники из Тюмени незаконно добыли шесть косуль. Четыре самки были беременными. Участниками незаконной охоты были теперь уже бывший член политсовета «Единой России» Тюменской области, экс-помощник вице-спикера тюменской облдумы Виталий Красноштанов, директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. Компанию им составили два курганца – Андрей Калашников и Виталий Маковчук. Красноштанов избежал уголовного наказания, так как не стрелял по животным, хоть и был участником охоты.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 01.04.20

Из-за коронавируса отложены все свадьбы в Тюменской области. / Из-за коронавируса тюменских депутатов лишили денег на наказы избирателей. / В Тюменской области введут новые штрафы за нарушение карантина и режима ЧС из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»