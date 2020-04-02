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Четверг, 2 апреля 2020, 15:44 мск

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Тюменским врачам выдали справки для перемещения по городу во время карантина

Тюменским врачам выдали справки для перемещения по городу во время режима самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Также медикам предлагают пройти переквалификацию и работать инфекционистами, сообщил источник «Нового дня», близкий к тюменской областной думе.

По словам собеседника агентства, врачам выдали справки, которые подтверждают, что они работают в медицине и на них не распространяются введенные в регионе ограничения на передвижение. Сделано это было в среду, 1 апреля.

Кроме того, медикам предлагают сменить специализацию, заманивая значительно более высокой зарплатой. Так, например, работать инфекционистами предлагают, якобы, даже хирургам.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области заявили, что «никого не переучивают и не переквалифицируют», но подтвердили выдачу справок. «Мы перераспределяем специалистов между учреждениями, к примеру, усиливая амбулаторное звено для осуществления выездной работы, – заявили в пресс-службе. – Учитывая, что сотрудники медучреждений – это особая категория, на них не распространяется нерабочая неделя, к тому же требуется достаточное количество перемещений по городу, не всегда на специализированном служебном транспорте, мы выдаем справки о том, что человек является сотрудником медицинской организации для более быстрой идентификации».

Как писал «Новый день», в четверг, 2 апреля губернатор Александр Моор ввел в Тюменской области режим полной самоизоляции. Ограничены перемещения всех граждан, за исключением некоторых категорий. Введение спецпропусков в регионе пока не планируется.

Тюмень, Николай Юрьев

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