Губернатор Александр Моор уволил главу департамента экологии региона

Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина оставила должность. Сооющение об этом появилось на сайте правительства Тюменской области в понедельник, 27 апреля.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об увольнении по собственному желанию директора регионального департамента недропользования и экологии, главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Жанны Злобиной», – говорится в сообщении. О причинах увольнения не сообщается.

По данным источника, близкого к правительству региона, причиной увольнения могли стать результаты прокурорской проверки, проходившей в департаменте Злобиной в ноябре 2019 – январе 2020 года. Якобы, прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе департамента. По другой версии, директору департамента экологии могло «аукнуться» уголовное дело о причинении ущерба в более чем 2 млрд рублей природе Абалакского заказника действиями компании «Промэкскавация» в Тобольском районе. Связаться с Жанной Злобиной не удалось.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 27.04.20

В Тюмени врачей, борющихся с коронавирусом, поселили в четырехзвездные отели. / В Тюмени суд обязал ПАТП выплатить компенсацию девушке, тяжело пострадавшей в ДТП с автобусом. / Озвучен прогноз, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в Тюменской области. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»