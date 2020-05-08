Число зараженных COVID-19 в Тюменской области превысило 700

В Тюменской области коронавирус диагностирован еще у 24 человек. Общее количество зараженных составило 707 человек, сообщил в пятницу, 8 мая, портал стопкоронавирус.рф.

По данным портала, за все время эпидемии в регионе умерли от коронавируса 5 человек, 271 человек выздоровел. Как писал «Новый день», в регионе отмечены вспышки заболевания в туберкулезном диспансере и в МСЧ «Нефтяник».

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 07.05.20

Из-за вспышки коронавируса закрыта на карантин одна из лучших клиник Тюменской области. Больных выписывают по домам. / Обвиненный во взяточничестве начальник тюменской колонии возвращен в СИЗО из-под домашнего ареста. / Коронавирус грозит срывом программы строительства жилья в Тюменской области. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»