Тюменский детский сад выплатит компенсацию ребенку, которого на прогулке уронила воспитательница

В Тюмени суд взыскал с детского сада №12 350 тысяч рублей в пользу одной из воспитанниц. Девочка получила серьезную травму головы, когда воспитательница упала с ней вместе на асфальт, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Днем 29 августа 2019 года на прогулке в детском саду трехлетняя девочка ударилась головой о деревянный домик и получила легкую травму. Увидев это, воспитатель взяла малышку на руки и понесла ее в здание детсада, чтобы оказать помощь. На пороге садика воспитатель споткнулась и упала вместе с ребенком. В больнице мать девочки настояла на проведении компьютерной томографии головы, которая показала тяжелую травму. Как сообщал «Новый день», у девочки диагностировали ЧМТ и линейный перелом затылочной кости головы.

Воспитатель скрыла второе падение от родителей ребенка. Проведенная служебная проверка установила, что в момент первой травмы, удара девочки о домик, воспитатель разговаривала по мобильному телефону., что категорически запрещено. Воспитатель получила выговор.

В декабре 2019 года мама девочки обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать компенсацию морального вреда. Прокуратура направила в суд иск. Во вторник, 2 июня Ленинский районный суд взыскал с детского сада в пользу пострадавшего ребенка 350 тысяч рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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