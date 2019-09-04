В Тюмени девочка на прогулке в детсаду получила черепно-мозговую травму

В тюменском детском саду №12 трехлетняя девочка получила две травмы головы на прогулке. ЧП произошло 29 августа.

В пресс-службе департамента образования Тюмени пояснили, что ребенок бежал по направлению к детскому домику, но споткнулся и ударился об него, получив травму головы. Воспитатель понесла девочку в здание садика. Видимо, женщина сильно торопилась, потому что споткнулась и упала у входа в садик на асфальт. В результате воспитанница получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

В департаменте образования добавили, что пока не располагают медицинским заключением о состоянии здоровья пострадавшей девочки. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области пообещали прокомментировать состояние ребенка позднее.

Сейчас в детсаду проходит служебная проверка. Воспитатель от работы не отстранена. Дозвониться до заведующей детским садом Светланы Никитиной не удалось, указанные на сайте садика телефоны либо были заняты, либо не отвечали.

Тюмень, служба информации

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