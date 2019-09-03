В Тюмени воспитатель детсада игнорировала ребенка, который сломал ногу на прогулке

Родители маленького тюменца подали в суд на детский сад №141. Причиной стало равнодушие персонала. Мальчик упал на прогулке, повредил ногу и пожаловался на боль, но воспитатель ему не поверила. Женщина не предприняла никаких мер.

«Вечером, когда мама забрала сына из садика, они обратились в травматологию ДОКБ №2 Тюмени, где диагностировали закрытый перелом основания 1 плюсневой кости левой стопы, был наложен гипс. Ребенок, длительное время не мог посещать детский сад», – рассказали в Ленинском районном суде, куда мать обратилась с гражданским иском.

Родители потребовали, чтобы детский сад возместил моральный вред. Суд взыскал с ответчика в пользу семьи 15 тыс. рублей. Кроме того, детсад должен компенсировать расходы матери по оплате госпошлины (300 рублей), оплате услуг представителя в размере (13 тыс. рублей) и вернуть 15 тыс. рублей за проведенную судебную экспертизу.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.09.19

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