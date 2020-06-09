Количество зараженных коронавирусом в Тюменской области приблизилось к 2000 человек

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвержден у 34 человек, в том числе у двоих детей. Об этом во вторник, 9 июня сообщил портал стопкоронавирус.рф.

С начала года COVID-19 был обнаружен у 1981 человека. Погибли 12 пациентов, все они страдали хроническими заболеваниями, шестеро до сих пор находятся на искусственной вентиляции легких. 1144 человека выздоровели, в том числе 62 за последние сутки.

В обсерваторах остаются 88 человек, в том числе 13 детей. 1715 человек находятся под медицинским наблюдением, 3692 – на перевахтовке.

Отметим, что за время вынужденной самоизоляции в регионе незначительно снизился общий уровень преступности, но резко увеличилось число преступлений на бытовой почве и хищений, совершенных через сеть Интернет.

Тюмень. Другие новости 09.06.20

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