Число заболевших коронавирусом в Тюменской области выросло на 46 человек

В Тюменской области за минувшие сутки новый коронавирус диагностирован у 46 человек, в том числе у одного ребенка. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 2667 человек. 1544 выздоровели, в том числе 46 за последние сутки. На искусственной вентиляции легких остаются 9 человек. Всего с начала года умерли 16 человек с коронавирусной инфекцией. За последние сутки о новых смертях не сообщалось.

На карантине в обсерваторах остаются 126 человек, 12 из них несовершеннолетние. 1075 человек находятся под медицинским наблюдением, 3606 – на перевахтовке.

Губернатор Александр Моор 22 июня объявил, что с 25 июня в регионе возобновляют работу торговые и фитнес-центры. С 22 июня в области разрешена работа общепита с открытых веранд.

Тюмень, Николай Юрьев

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