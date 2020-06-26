Коммунисты определились с кандидатом на довыборы в тюменскую облдуму

Депутат тюменской городской думы Александр Чепик выдвинут кандидатом от КПРФ на довыборы в облдуму. Решение было принято в четверг, 25 июня, сообщил «Новому Дню» сам кандидат.

Первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева подтвердила факт выдвижения Чепика. За кандидата проголосовали все 10 присутствовавших на заседании членов бюко тюменского обкома коммунистов.

Напомним депутатский мандат в тюменской облдуме освободился после назначения единоросса Валерия Фалькова министром науки и высшего образования России. Довыборы в областную думу на место Фалькова пройдут в сентябре 2020 года.

Тюмень, Николай Юрьев

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