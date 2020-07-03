Губернатор Александр Моор назначил директоров двух департаментов Тюменской области

В Тюменской области произведены важные кадровые перестановки. В пятницу, 3 июля, губернатор Александр Моор подписал распоряжения о назначении новых директоров департамента здравоохранения и департамента недропользования и экологии, сообщает пресс-служба главы региона.

Новым директором областного депздрава назначена Наталья Логинова, ранее занимавшая пост заместителя директора этой структуры. Губернатор, комментируя ее назначение, отметил ее профессионализм в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. «Такая эффективная работа позволяет быть уверенным, что Наталья Валерьевна справится с любой сложной задачей, и грамотно выстроит руководство сферой здравоохранения в регионе и всеми медицинскими учреждениями», – заявил Моор.

Пост директора департамента здравоохранения Тюменской области освободился после перехода Инны Логиновой на работу в Минздрав РФ.

Директором департамента недропользования и экологии назначена Елена Уляшева, ранее работавшая в мэрии Тюмени директором департамента имущественных отношений. На этой должности Уляшева проработала семь лет. Губернатор отметил «профессионализм и личные качества» Елены Уляшевой.

Предыдущий директор департамента недропользования и экологии, Жанна Злобина, ушла с должности 27 апреля по собственному желанию. По данным источника, близкого к правительству региона, причиной увольнения могли стать результаты прокурорской проверки, проходившей в департаменте Злобиной в ноябре 2019 – январе 2020 года. Якобы, прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе департамента. По другой версии, директору департамента экологии могло «аукнуться» уголовное дело о причинении ущерба в более чем 2 млрд рублей природе Абалакского заказника действиями компании «Промэкскавация» в Тобольском районе.

Тюмень, Николай Юрьев

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