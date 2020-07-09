Тюменский Роспотребнадзор объявил о предстоящих проверках банков на соблюдение масочного режима

Причина роста заболеваемости коронавирусом в Тюменской области – в несоблюдении жителями региона. Об этом заявила главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо в четверг, 9 июля.

По словам Шарухо, причина высокой заболеваемости – несоблюдение социальной дистанции и масочного режима гражданами, собирающимися на пляжах, горячих источниках и базах отдыха. Шарухо пообещала, что тюменское управление Роспотребнадзора усилит проверки соблюдения масочного режима в местах массолвого скопления людей. В ближайшее время санитарные врачи заямутся проверками банков и организаций сферы услуг.

При этом, показатель заболеваемости в регионе – 249 на 100 000 населения. Это вдвое меньше, чем в среднем по УрФО. За последние сутки в Тюменской области отмечено 72 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявили у 3785 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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