Тюменский замгубернатора отметил День семьи без масок, социальной дистанции и с нарушением самоизоляции

Семья замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева устроила праздник, несмотря на карантин. Фото с праздника чиновник разместил на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Празднику прошел 8 июля, в день семьи. На фото запечатлены сам Андрей Пантелеев и его близкие – всего 16 человек. Пантелеев пишет, что семейный праздник прошел у его родителей.

«В моей семье есть традиция – на праздники мы собираемся у главы семьи, – пишет замгубернатора. – Сейчас это мои родители. У них целая армия внуков и даже правнуков. Каждый праздник мы собираемся у них дома и вместе накрываем стол из угощений, которые традиционно готовят члены семьи, но в основном наша мамуля». Также Пантелеев приводит меня своего праздничного стола.

Заканчивает пост Пантелеев советом к читателям беречь своих родных и близких. При этом, стоит отметить, что в Тюменской области постановлением губернатора Александра Моора решим повышенной готовности продлен до 21 июля. Для лиц старше 65 лет до этой же даты продлен режим самоизоляции. Судя же по фотографии, торжество семейства Пантелеевых прошло без соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

При этом, отцу Андрея Пантелеева, Вадиму Пантелееву, 72 года. Как проведение семейного праздника сочетается с режимом самоизоляции пожилого человека, узнать не удалось. Дозвониться до Андрея Пантелеева не не удалось.

Ранее главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо заявляла, что причиной увеличившейся заболеваемости коронавирусом в регионе является несоблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Тюмень, Николай Юрьев

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