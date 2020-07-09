Прокуратура и Роспотребнадзор отправятся на тобольское озеро проверить, почему в нем погибла вся рыба

Прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в озере Андреевское в Тобольском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

7 июля местные жители обнаружили, что в водоеме погибла вся рыба. Она плавает на поверхности, а само озеро источает сильнейший запах нечистот и словно бродит. В пятницу, 10 июля, на озеро Андреевское на вертолете вылетят представители прокуратуры и Роспотребнадзора, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В паблике «Типичный Тобольск» «Вконтакте» комментаторы предположили несколько вариантов, почему в озере погибла рыба, от падения содержания кислорода в воде водоема и вспышки болезни до конспирологической версии о том, что озеро было отравлено, чтобы вынудить уехать жителей близлежащих населенных пунктов. Нужно это, якобы, чтобы местные жители не мешали разработке найденной в районе нефти.

Осенью 2019 года в Заболотье, поев рыбы, отравились и умерли собаки, несколько человек попали в больницы с частичным параличом. Региональный Роспотребнадзор заявил, что причиной стала Гаффская болезнь, и запретил продажу непроверенной рыбы из находящихся в зоне риска водоемов. Однако, как установила Тюменская областная ветеринарная лаборатория, в рыбе из водоемов в районе заражения патологии выявлено не было. Анализ на алиментарно-токсическую пароксизмальную миоглобинурию («Гаффская болезнь») оказался отрицательным.

Тобольск, Николай Юрьев

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