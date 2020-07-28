Строительство скандального студенческого кампуса в логу реки Тюменка приостановлено, правительство рассмотрит другие варианты

Власти Тюменской области готовы отказаться от возведения масштабного студенческого кампуса за 3,8 млрд руб в логу реки Тюменки. Правительство региона намерено в ближайшее время обсудить, «где и в каком объеме» будет строиться кампус, заявил во вторник, 28 июля, губернатор Александр Моор.

Заявление было сделано в прямом эфире на странице тюменского издания 72.ru в соцсети «Инстаграм». Моор сообщил, что проект приостановлен, а правительство «смотрит доходы» и дожидается новой программы Министерства науки и высшего образования России. Исходя из новаций, которые разработает Министерство, регион будет определять приоритеты и объекты для развития в структуре университетов Тюменской области.

Тем не менее, задача строительства общежитий и кампуса для студентов тюменских университетов перед областью стоит. Где строить кампус, правительстиво намерено обсудить в скором времени, добавил Моор.

Напомним, студенческий кампус для учащихся Тюменского госуниверситета планировалось начать строить в 2020 году в логе реки Тюменка. Объект, включавший в себя общежития для студентов (700 комнат) и парковку (на 400 машин) оценивался в 3,8 млрд рублей и требовал отвода реки Тюменка в специальный канал. Проект встретил сопротивление экологической общественности. Экологи считают, что стройка в логу уничтожит сотни деревьев, а река Тюменка исчезнет с карты города. При этом лог является охраняемым природным ландшафтом и строить в нем запрещено.

Тюмень, Николай Юрьев

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