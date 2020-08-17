Бывший тюменский следователь, уволенный после скандала с праздником под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам», стал адвокатом

Бывший следователь СУ СК РФ по Тюменской области Рафик Аглиуллин стал адвокатом. Информация об этом размещена на сайте Министерства юстиции России.

Рафик Аглиуллин был уволен из Следственного комитета после того, как праздновал получение звания майора под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ» («Арестантский Уклад Един» – ред.). Официально он был уволен за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России.

Во время празднования компанию силовикам составил ранее судимый Денис Девкин, при этом правоохранители позировали на камеру мобильного телефона. Девкин при этом снимал видео для Инстаграм и произносил: «Жизнь ворам, АУЕ!»

Позднее Девкин записал видео, в котором извинился за свой поступок и объяснил, что был нетрезв и хотел пошутить.

Тюмень, Николай Юрьев

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