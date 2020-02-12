Автор скандального видео с тюменскими силовиками рассказал, зачем говорил им: «Жизнь ворам!" и «АУЕ!"

Мужчина, снявший скандальное видео на праздновании у тюменских силовиков, объяснил, зачем он говорил на камеру: «Жизнь ворам» и «АУЕ («Арестантский Уклад Един» – ред.)». Свои действия Денис Девкин объяснил состоянием опьянения и желанием пошутить, от дружбы с правоохранителями он открестился.

Видеозапись, на которой ранее судимый Девкин объясняет свое поведение, была размещена в социальных сетях. По словам мужчины, в тот вечер он выпивал с другом, и им захотелось чачи. За напитком друзья зашли в грузинское кафе поблизости («СоЛобио» – ред.). Внутри друг Дениса Девкина встретил товарища по занятиям спортом, с которым стал обсуждать дела. Девкин подошел и произнес слова: «АУЕ! Жизнь ворам». Свои слова он записывал на видео для Инстаграма. Но запись оборвалась на 15 секунде, и вторая часть фразу осталась не записанной. По словам Девкина, он собирался добавить, что «город чистый благодаря сотрудникам полиции. Только шпана ходит, по дворам бегает и все».

Мужчина рассказал также, что не знаком близко с сотрудниками правоохранительных органов, которые в этот день отдыхали в ресторане «СоЛобио». Дружеских отношений с правоохранителями нет, сказал Денис Девкин, добавив, что знает «пару человек в лицо».

Как писал «Новый день», сотрудник Следственного комитета Рафик Аглиулин в компании представителей других правоохранительных органов отметил получение звания майора в тюменском ресторане «СоЛобио». Компанию им составляет ранее судимый Денис Девкин, который и произносит фразы: «Жизнь ворам» и «АУЕ».

Запись была сделана 7 февраля. На видео попали Алексей Ушатый – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области, его заместитель Артур Рузеев и Рафик Аглиулин – следователь Следственного управления СК РФ по Тюменской области и его гости.

По факту публикации в СМИ Следственный комитет начал в среду, 12 февраля, служебную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. В тот же день Рафик Аглиуллин был уволен.

Тюмень, служба информации

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