В Тюмени отправили в колонию еще одного взяточника из УФСИН

В Тюмени осужден бывший инспектор ИК №2 УФСИН России по Тюменской области. Он за взятки передавал заключенному сотовые телефоны и другие запрещенные предметы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

С августа 2019 года по март 2020 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК №2 УФСИН России по Тюменской области получал взятки от осужденного, отбывающего наказание за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За это инспектор приносил заключенному сотовые телефоны, зарядные устройства и другие запрещенные предметы. За свои услуги взяточник получил в общей сложности 217 тыс рублей, которые заключенный перечислил на карту пасынка инспектора.

В среду, 26 августа, Ленинский районный суд приговорил экс-инспектора к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный не сможет три года после отбытия наказания работать в системе УФСИН.

Заключенный, дававший взятки, наказания не понес. Он сам сообщил о даче взяток и способствовал расследованию преступления.

Напомним, неделю назад за взяточничество был осужден на 8 лет строгого режима Игорь Чурсин, экс-начальник тюменской ИК №1.

Тюмень, Николай Юрьев

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