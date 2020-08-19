Экс-начальник тюменской ИК-1 получил срок в колонии строгого режима

Бывший начальник ИК-1 в Тюмени Игорь Чурсин приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынес в среду, 19 августа Калининский районный суд Тюмени, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, начальник колонии с января 2016 по июнь 2019 года получил от осужденных и их знакомых взяток на общую сумму более 11,8 млн рублей. Как писал «Новый День», один из бизнесменов, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, передал через посредника начальнику колонии более 2,7 миллиона рублей. За эту взятку осужденный получил привилегированные условия отбывания и возможность торговать в колонии продуктами питания.

У другого состоятельного осужденного начальник ИК№1 взятку уже вымогал. Всего от осужденного руководитель получил однокомнатную квартиру, машино-место и деньги на общую сумму более 8,6 млн рублей. Еще двое осужденных изготавливали для начальника колонии мебель и кованые изделия.

Также начальник ИК№1 незаконно хранил дома более 2200 боевых патронов. Некоторые из них были с трассирующими пулями. Всего в уголовном деле против экс-уфминовца насчитывалось 42 тома. Игорь Чурсин был задержан в конце июня 2019 года сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и отдела собственной безопасности УФСИН России по Тюменской области.

Чурсин признал вину по всем статьям предъявленного обвинения – получение взятки, превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное хранение боеприпасов и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем.

Суд приговорил Игоря Чурсина к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 150 тыс. рублей. Экс-начальник колонии лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ на 7 лет. По решению суда конфискации подлежат полученные в качестве взятки квартира и машино-место. Деньги, полученные в качестве взяток, Чурсин успел потратить. Поэтому в счет взяток суд постановил конфисковать у экс-начальника ИК-1 еще одно машино-место, нежилое помещение, три оптических прицела, два золотых украшения и 201,5 тыс. рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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