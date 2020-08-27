Тюмень проиграла борьбу за звание лучшего города России

Тюмень проиграла Белгороду звание лучшего города России по версии подписчиков Инстаграма блогера Ильи Варламова. Результаты голосования опубликованы на странице Варламова в Инстаграм.

По результатам финального голосования Тюмень надрала 49% голосов, Белгород – 51%. Разница составила всего 835 голосов (35779 за Тюмень против 36614 за Белгород).

При голосовании за лучший город России Варламов попросил своих подписчиков обращать внимание на чистоту и благоустройство городов, доступность их для маломобильных граждан, современную архитектуру, отношение к памятникам архитектуры, музеи, реставрация, пешеходные зоны и общественные пространства, площади и парки, общественный транспорт, отношение власти и жителей, открытость властей и готовность работать в интересах жителей, перспективы развития. В финал голосования вышли города Тюмень и Белгород. В тюменских телеграмм-каналах фанатов Тюмени призывали голосовать за столицу Западной Сибири.

Сам Варламов ранее называл Белгород лучшим городом для жизни в России. Тюмень блогер последовательно критиковал за невнимание к нуждам пешеходов и велосипедистов, за недостаток общественных пространств.

Тюмень, Николай Юрьев

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