В Тюменской области от коронавируса умерла женщина, которой не было и 45 лет

Пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Тюменской области. Женщине было всего 44 года, сообщил в понедельник, 31 августа, региональный штаб по профилактике коронавируса.

У умершей была быстро прогрессирующая тотальная вирусная пневмония. Также пациентка страдала от сопутствующих хронических заболеваний.

За последние сутки в Тюменской области коронавирус выявлен у 47 человек, в том числе у четверых детей, девять пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За прошедшие выходные COVID-19 диагностировали у 101 человека (у 50 человек в субботу и у 51 – в воскресенье). Всего с начала пандемии коронавирус официально выявлен у 7771 человека, 31 человек умер. Однако, в этот список не входит медработник, о смерти которой оперативный штаб сообщил 28 августа.

Всего с начала пандемии от коронавируса в регионе выздоровели 7004 человека, в том числе шестеро за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 246 человек. На перевахтовке находятся 3423 человека.

Тюмень, Николай Юрьев

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