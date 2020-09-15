Тюменскую организацию оштрафовали на миллион за дачу взятки чиновнице

В Тюменской области некоммерческая организация оштрафована за взятку чиновнице. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проведенная прокуратурой проверка установила, что руководитель автономной НКО дополнительного профессионального образования «Сибирский учебный центр СПАС» в апреле 2019 года через посредника передала взятку в размере 109 тыс. рублей председателю комитета образования администрации г.Ялуторовска. Вознаграждение чиновник получил за содействие в заключении договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников муниципальных образовательных учреждений.

Было возбуждено административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Центральный районный суд Тюмени подверг организацию штрафу в 1 млн. рублей. Для обеспечения уплаты штрафа на денежные средства организации в размере 1 млн. рублей был наложен арест.

Уголовное дело против бывшего председателя комитета образования администрации Ялуторовска по обвинению в получении взятки рассматривается в Заводоуковском районном суде.

Как ранее писал «Новый День», в октябре 2019 года мировой судья судебного участка №2 Заводоуковского судебного района оштрафовал , АНО дополнительного профессионального образования «Сибирский учебный центр СПАС» за дачу взятки Римме Назаровой, тогда занимавшей должность заместителя главы Заводоуковского городского округа Тюменской области. Сумма взятки составила 330 тыс рублей. За эти деньги чиновница помогла учебному центру заключить договоры на оказание услуг по повышению квалификации работников муниципальных образовательных учреждений.

Руководитель организации Людмила Белоконная за сотрудничество со следствием была освобождена от уголовной ответственности и проходит свидетелем по уголовному делу против Риммы Назаровой. Бывшую чиновницу обвиняют в 40 эпизодах получения взяток на общую сумму более 2 млн рублей. В основном, женщина брала деньги за организацию концертов.

Тюмень, Николай Юрьев

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