Возбуждено дело против директора школы, в которой детей захватили в заложники на уроке ОБЖ

В Ишиме прокуратура возбудила дело против директора местной школы №2, в которой на посвященном борьбе с терроризмом уроке детей взяли в заложники. Глава Ишима Федор Шишкин получил представление в связи с нарушениями в деятельности школы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проверка, проведенная по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских, установила, что 4 сентября 2020 года в средней школе № 2 г. Ишима с учащимися 5 «а» класса было проведено «внеурочное учебно-тренировочное мероприятие», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Как установила прокуратура, «концепция указанного мероприятия не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников, а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательной организации».

В итоге, глава Ишима Федор Шишкин получил представление надзорного органа. В отношении самой школы и ее руководителя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод» (ч.2 ст.5.57 КоАП РФ). По данным сайта образовательного учреждения, директором школы является Татьяна Изох.

Как писал «Новый День», инцидент произошел на уроке ОБЖ в 5 «а» классе 4 сентября. Урок проходил в рамках свободной тематической пятницы «Мир без террора». Для детей провели радиопередачу про захват заложников в Беслане в 2004 году. После этого в класс ворвался человек в камуфляже и маске, закрывающей лицо. Это был актер, исполнявший роль террориста. Детям он объявил, что они захвачены в заложники. Родители некоторых учеников заявили, что дети были сильно напуганы в результате инсценировки.

Губернатор Александр Моор выразил свое возмущение и потребовал от подчиненных разобраться в произошедшем.

Тюмень, Николай Юрьев

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