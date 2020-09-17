Иван Ургант в очередной раз высмеял Тюменскую область

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу высмеял результаты выборов в поселке Московский Тюменской области. Там на выборах в думу тюменского муниципального района кандидат от КПРФ победил, набрав шесть голосов избирателей.

«В Тюменской области кандидат в депутаты от поселка Московский Владимир Игнатов выиграл выборы, набрав шесть голосов избирателей. На выборы должны были прийти 565 избирателей. Однако, в итоге проголосовало только 22 человека. Джа бюллетеня жители испортили, два кандидата получили по четыре голоса, и еще двое – по шесть. Явка 5%, Игнатов набрал чуть больше 1%. В результате, победу одержал именно Игнатов, потому что он зарегистрировался раньше соперницы. А это означает, что работает старинная тюменская поговорка, которая гласит: «Кто раньше встает, тому бог мандат подает»», – пошутил Ургант.

Отметим, что, как писал «Новый День», на выборах в единый день голосования в Тюменской области 13 сентября была отмечена очень низкая явка избирателей. Так, на довыборах в тюменскую областную думу явка составила всего 8,7%, победил в борьбе за место депутата облдумы единоросс Юрий Баранчук.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 17.09.20

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