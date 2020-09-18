В Тюмени объявили дату начала отопительного сезона

в Тюмени определена дата начала отопительного сезона. Соответствующее распоряжение 18 сентября, в пятницу, подписал глава города Руслан Кухарук, сообщили в комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Тюмени.

Датой начала отопительного сезона 2020 – 2021 годов в Тюмени определен четверг, 24 сентября. С этого дня отопление поэтапно будет включаться в разных районах города.

Как писал «Новый День», ранее в Тюменской области начали отопительный сезон власти Тобольска и Ялуторовска.

Тюмень, Николай Юрьев

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