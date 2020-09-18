Результаты выборов на Ямале грозят перестановками в думах Тюмени и области

Тюменские либерал-демократы намерены в на предстоящей неделе определиться, кто займет в тюменской областной думе место Дениса Садовникова, который переходит на работу в законодательное собрание Ямала по итогам прошедших в округе выборов. Об этом «Новому Дню» рассказал депутат областной думы от ЛДПР Артем Зайцев.

По словам Зайцева, поскольку о том, что Денис Садовников станет депутатом заксобрания Ямала, стало официально известно только 17 сентября, и тюменские либерал-демократы еще не решали, кто заменит его в областной думе юга региона. По словам депутата, у партии есть 10 дней для принятия этого решения, и преемника Садовникова определят, скорее всего, на следующей неделе.

Несмотря на то, что Садовников представлял Ямал, Артем Зайцев отметил, что новый депутат тюменской областной думы от ЛДПР не обязательно будет с Ямала. «Это возможно, но не обязательно», – сказал Зайцев, отказавшись назвать возможных кандидатов.

По словам политолога Александра Безделова, кандидатуру нового депутата (Садовников прошел в облдуму по партийному списку, и довыборы проводиться не будут) определят политсовет регионального отделения ЛДПР и депутат Госдумы РФ от либерал-демократов Евгений Марков, куратор тюменского отделения партии. «Не факт, что это будет человек с Ямала» – добавил политолог.

Отметим, что на выборах 2016 года в тюменскую областную думу ЛДПР смогла провести по партийному списку четверых кандидатов. Следующими за Денисом Садовниковым в списке идут нынешний член избирательной комиссии Тюменской области Александр Лобов и два депутата городской думы Тюмени – Дмитрий Елагин и Алексей Чирков. В случае, если место в облдуме достанется Елагину или Чиркову, либерал-демократам предстоит определиться со «сменщиком» в думе Тюмени.

Александр Безделов добавляет, что для замещения Садовникова в облдуме ЛДПР предпочтет «рядового исполнителя». «Мы вряд ли его услышим в последний год до новых выборов в областную думу», – считает Безделов.

Связаться с Евгением Марковым не удалось.

Тюмень, Николай Юрьев

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